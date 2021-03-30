РИАМО - 30 мар. Ликвидировано возгорание в многоэтажном жилом доме на Кочновском проезде в Москве, площадь пожара составила 70 кв. м, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила в 18:36, возгорание локализовали в 20:23, ликвидировали – в 20:57.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание утеплителя вентилируемого фасада жилого дома с 27 по 31 этажи на общей площади около 70 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.