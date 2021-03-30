РИАМО - 30 мар. По просьбе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области ритейлер Ozon проведет 7 апреля в 12:00 обучающий вебинар для местных производителей и фермеров, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам министра, сельское хозяйство Подмосковья должно соответствовать современным трендам и использовать цифровые решения в бизнесе, причем это касается не только большого производства, но и фермерских хозяйств.
Воскресенский считает, что современные технологии позволяют не только продавать больше, но также повышают качество продукции и оптимизируют работу хозяйств. По его словам, подмосковные аграрии уже привыкли к интернет-торговле и будут успешно использовать все инновации в сфере доставки.
Капитализация Ozon на текущий момент составляет около 11 миллиардов долларов. Этой крупнейший российский ретейлер по уровню рыночной капитализации.
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