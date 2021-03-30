РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В 2020 году в Лобановском административном округе Домодедова отремонтировали ряд дорог, сообщила начальник территориального отдела Лобановского административного округа Елена Колиденкова.

Во вторник в Лобановском административном округе прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«По региональной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Московской области» выполнены ремонт дороги по селу Веденское на сумму 2 миллиона 262 тысячи рублей», - сказала Колиденкова.

Она также отметила, что построен тротуар и пешеходный переход в деревне Гальчино на бульваре 60-летия СССР, проведен текущий ремонт дороги с пешеходным типом покрытия в селе Тишково от дома №30 до дома №151, отремонтирована дорога на улице Полевая в селе Успенское от коттеджного поселка до дома №14.

Кроме того, был проведен текущий ремонт 552 кв м аварийных ям в деревне Гальчино, в том числе парковки и тротуара у железнодорожного переезда станции Барыбино.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.