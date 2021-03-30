РИАМО - 30 мар. Обстрелявший правоохранителей мужчина, который забаррикадировался в своем доме в Мытищах, мог погибнуть во время пожара, сообщает РИА Новости.

«К месту перестрелки в Мытищах направились пожарная машина и «скорая», - говорится в сообщении.

В Мытищах силовики штурмуют дом, в котором засел мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам. Спецоперация идет уже около 9 часов. В его доме начался сильный пожар. В результате штурма огнестрельное ранение получил сотрудник одного из спецподразделений.

Ранее сообщалось, что в доме у 61-летнего Владимира Барданова могла находиться подпольная мастерская по изготовлению оружия.

СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>