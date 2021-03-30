РИАМО - 30 мар. Пожарным удалось локализовать возгорание в жилом доме, расположенном в Кочновском проезде в Москве, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:35. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание утеплителя вентилируемого фасада жилого дома с 27 по 31 этажи.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных, в 20:23 минуты пожар был локализован», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 70 «квадратов».