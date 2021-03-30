РИАМО - 30 мар. Жителям Подмосковья напоминают об ограничении в рыболовстве во время весеннего нереста, в это время ловить можно только с помощью удочек или донок, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Ограничения на рыболовство уже действуют в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС. Там они продлятся до 1 июня.

«На остальных рыбохозяйственных водоемах области вылов рыбы ограничен с 1 апреля по 10 июня. В этот период разрешено ловить только вне нерестовых участков с помощью удочек или донок, оснащенных не более чем двумя крючками», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Глава Минэкологии также напомнил, что в период весеннего нереста нельзя передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов.

В водоемах Подмосковья водятся 10 видов рыб, которые вообще запрещены к отлову, поскольку внесены в Красную книгу региона. Это стерлядь, сом, жерех, быстрянка, белоглазка, синец, подкаменщик обыкновенный, европейский хариус, подус и чехонь. Также запрещен отлов европейской ручьевой миноги.