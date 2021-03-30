РИАМО - 30 мар. Система-112 Московской области уже больше двух лет взаимодействует с центром безопасности дорожного движения региона, помогая людям при ДТП без пострадавших, диспетчерам центра передали уже более 45 тыс. вызовов от попавших в аварию, сообщает пресс-служба Системы-112.

«Соглашение об информационном взаимодействии обеспечивает консультирование жителей по правилам оформления необходимых документов по взаимодействию со страховыми компаниями без привлечения сотрудников ГИБДД», - говорится в сообщении.

Операторы Системы-112 связывают заявителей с центрами помощи при ДТП, где им помогают предпринять правильные действия и максимально быстро освободить проезжую часть, не создавая пробок.

Количество выездов сотрудников на ДТП сильно сократилось, что позволило высвободить экипажи ДПС для исполнения непосредственных обязанностей.

На территории Московской области такие центры работают в городских округах Истра, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцовский, Подольск, Химки.