РИАМО - 30 мар. Подпольная мастерская по производству оружия могла находиться доме 61-летнего Владимира Барданова, который открыл стрельбу по правоохранителям в подмосковном поселке Вешки, сообщает ТАСС.

В Мытищах силовики во вторник штурмуют дом, в котором засел мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам. Спецоперация идет уже около 9 часов. В его доме начался сильный пожар. В результате штурма огнестрельное ранение получил сотрудник одного из спецподразделений.

«По предварительной информации, в своем коттедже мужчина мог организовать мастерскую по изготовлению и переделке оружия, а также взрывчатых веществ для их последующей продажи. Очевидно, что там были складированы гранаты и оружие», – отметил источник издания.

По его словам, на Барданова зарегистрировано официально три охотничьих карабина, охотничье ружье, винтовка и один пистолет.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>