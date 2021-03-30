РИАМО - 30 мар. Легендарный столичный гастроном «Елисеевский» на Тверской улице закроется с 11 апреля после 120 лет работы, во вторник в магазине наблюдается небольшой ажиотаж, передает «Вечерняя Москва».
Постоянные покупатели крайне расстроились из-за закрытия магазина. Некоторые ходили сюда еще с советских времен. Во вторник в магазине можно было заметить, что прилавки наполовину пусты. Остатки товаров продают по большим скидкам.
Он предположил, что помещение можно было бы передать министерству культуры или столичному департаменту культуры, чтобы выкупить помещение и организовать музей.
Доцент кафедры госуправления и политических технологий Государственного университета управления Олег Яхшиян призвал не отдавать «Елисеевский» торговым сетям, так как он слишком уникален. По его словам, это место, где москвичи и туристы могут покупать редкие товары.
«Елисеевский» был открыт купцом Григорием Елисеевым в 1901 году. Магазин сразу привлек внимание горожан: в нем были роскошные интерьеры, экзотические продукты, например, трюфели и анчоусы, а также редкие вина.
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