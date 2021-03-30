РИАМО - 30 мар. Многоэтажный жилой дом загорелся во вторник вечером на Кочновском проезде в Москве, идет эвакуация людей, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 18:35. Здание расположено по адресу: Кочновский проезд, дом 4, корпус 2.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. Происходило загорание фасада жилого дома с 27 по 31 этажи.

Площадь пожара пока уточняется. По прибытии пожарные приступили к ликвидации пожара. Жильцов выводят из горящего здания.

Бензовоз загорелся на Киевском шоссе в Москве>>