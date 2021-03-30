РИАМО - 30 мар. В частном доме в поселке Вешки в Мытищах, где забаррикадировался вооруженный мужчина, начался сильный пожар, передает корреспондент РИАМО.

Возгорание началось после серии хлопков, похожих на разрывы гранат. В настоящий момент пожар на крыше дома хорошо виден.

В настоящий момент хлопки продолжаются.

По данным СМИ, спецназ начал обстреливать дом мужчины зажигательными гранатами.

В Мытищах силовики во вторник штурмуют дом, в котором засел мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам. Спецоперация идет уже почти 7 часов.

По факту посягательства на жизнь правоохранителей Следственный комитет РФ возбудил в отношении 61-летнего мужчины уголовное дело.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>