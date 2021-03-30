РИАМО - 30 мар. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после сообщений СМИ об избиении 89-летней женщины в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«Из сообщения в социальной сети следует, что на севере Москвы зять жестоко избил, а после выгнал из квартиры 89-летнюю тещу, которая является ветераном тыла», - сказала Иванова.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.