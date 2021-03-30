РИАМО - 30 мар. На текущей неделе в городских округах Подмосковья начались кампании по формированию новых составов молодежных парламентов, во вторник в доме правительства Подмосковья 200 лидеров из разных муниципалитетов приехали на образовательную встречу со спикерами, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Активистов поприветствовал начальник управления социальных коммуникаций ГУСК Дмитрий Левин. Он напомнил, что в этом году в Подмосковье сразу несколько выборных кампаний: после избрания в молодежные парламенты начнутся выборы в Мособлдуму и Государственную думу. Он призвал лидеров активно представлять интересы молодежи региона и участвовать во всех кампаниях.

Первый заместитель председателя Московского областного молодежного парламента Сергей Бородулин рассказал активистам, как начался его путь молодого парламентария. На своем примере он разобрал, как правильно действовать новичку и каких ошибок стоит избегать.

Кроме того, лидеры округов получили от него полезные советы о продвижении проектов в администрации и росте инициатив до областного уровня, о поиске финансирования, наставничестве и выстраивании партнерских отношений.

Руководитель комиссии по экономике, науке, предпринимательству и финансам Московского областного молодежного парламента Мария Шилова представила работу молодежного парламента в Серпухове. Благодаря его инициативе это единственный город в России, где сегодня установлены знаки «Станция переливая крови», чтобы больше людей могли стать донорами.

Шилова на примере своего муниципалитета объяснила, как строится работа «на местах», как ведется прием граждан в общественных приемных и законотворческая деятельность парламентариев, очертила сложности в реализации молодежных проектов и посоветовала, как их преодолеть.

Депутат Московской областной думы Линара Самединова коснулась темы лидерства, выстраивания отношений с разными сообществами и позиционирования лидера в соцсетях. Заместитель председателя Московского областного молодежного парламента Егор Балакшин рассказал об особенностях проходящей избирательной кампании.