РИАМО - 30 мар. До 17 апреля законопроект о внесении изменений в статью 171.1 УК РФ Уголовного кодекса РФ будет проходить независимую антикоррупционную экспертизу, также на этом этапе предусмотрено проведение публичных обсуждений текста законопроекта, сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Соответствующий законопроект разработал Минпромторг России для борьбы с реализацией опасных или некачественных товаров, а также с неуплатой налогов и таможенных платежей. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала инициативу Минпромторга России. Фактически в законопроекте фальшивая маркировка приравнивается к ее отсутствию.

«Список товаров, подлежащих маркировке, постепенно расширяется. Например, с 1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для мороженого и сыров. С 1 апреля 2021 г. начнется эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Эксперимент по маркировке пива продлится до 31 августа 2021 года, после чего добровольное участие в эксперименте заменит обязательная маркировка», - отметил бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

За использование поддельных средств идентификации для маркировки товаров и лекарств предлагается ввести штраф от 100 до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В то же время за применение подделки средств идентификации для маркировки табачной продукции бизнес оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей. Самое суровое наказание по данной статье предполагает лишение свободы до 8 лет со штрафом до 1 млн. рублей.

Головнев напомнил, что к 2024 году маркировка распространится на всю потребительскую продукцию, а система отслеживания товаров станет единой для России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).