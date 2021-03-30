РИАМО - 30 мар. С начала года власти столицы исключили из перечня объектов незавершенного строительства пять долгостроев, всего их было ликвидировано свыше 500 единиц, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что в эксплуатацию введены два объекта транспортной инфраструктуры, по одному демонтированы конструкции объекта незавершенного строительства. По объекту городского заказа по адресу: Коломенский проезд, владение 13, (ФОК) выдана разрешительная документация.

«Данный объект находится в высокой степени строительной готовности и городскими структурами организована работа по обеспечению ввода его в эксплуатацию», - сказал Левкин.

Он добавил, что работа по ликвидации долгостроев продолжается с 2011 года и проходит в рамках оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства, которая была создана по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

В прошлом году статус группы повысили, работа организована под руководством заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Она регламентирована соответствующим распоряжением столичного правительства.

234 объекта незавершенного строительства находятся в работе группы на текущий момент. Из 500 долгостроев, которые ликвидировали с 2011 года, 146 – ввели в эксплуатацию, на 230 – возобновили стройку, на 155 участках – демонтировали конструкции. Территории освобождены и благоустроены.

Перечень долгостроев актуализируется каждый год. В него могут войти новые площадки, где стройка за предыдущие два года не возобновилась.

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