РИАМО - 30 мар. У пациентов, перенесших коронавирус, проявляются самые разнообразные симптомы, некоторые из них не проходят долговое время, передает Федеральное агентство новостей.

Физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова отметила, что свое влияние на состояние здоровья людей внесли самоизоляция, страх перед заболеванием и малоподвижный образ жизни.

«Сказать, что постковидный синдром — это набор пунктов, характерный для каждого переболевшего, — нельзя. На приеме как врач восстановительной медицины я слышу множество разнообразных жалоб, которые существенно влияют на качество жизни пациентов», — сказала Криволапова.

Среди симптомов постковидного синдрома встречаются различные нарушения дыхательной функции, в том числе кашель и одышка, мышечные и суставные боли, страх, тревога, депрессия, синдром усталости, нарушение сна, проблемы с кожей. Кроме того, спустя 1,5 месяца после заболевания возможно выпадение волос.

По словам специалиста, реабилитация после перенесенного коронавируса требуется всем, даже тем, кто переболел в легкой форме.

«Посетите врача, узнайте, какую дыхательную гимнастику можно и нужно делать! Пройдите курс массажа и физиотерапии при отсутствии противопоказаний. Побольше гуляйте на свежем воздухе. Воздержитесь от посещения бассейна, бани и сауны в первые три месяца после болезни», — рассказала Криволапова.

При этом важно помнить, что единственным способом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация.