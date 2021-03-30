РИАМО - 30 мар. Стартовал прием заявок на ежегодную X премию МИРа за добрые дела жителям России и соотечественникам, он продлится до 1 августа сайте. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийской молодежной общественной организации «МИР».

Премия МИРа – это ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества и реализации социальных инициатив.

Представить свою инициативу можно в одной из восьми номинаций: «Добрые новости», «Здравая инициатива», «Добрая организация года», «Экологическая ответственность», «#Вопреки», «Подвиг», «Корпоративное добровольчество», «Народная премия».

Премия МИРа за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества носит статус международного конкурса. Участниками могут стать граждане РФ и соотечественники.

Итоги премии подведут в ноябре 2021 года.

В 2020 году участниками доброго конкурса стали люди из 70 регионов России и 17 стран земного шара. А торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Общественной палате Российской Федерации в Москве.