РИАМО - 30 мар. На юге столицы компании «РК Строй» выдали разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя АО «СУ-155», который находится на Балаклавском проспекте, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Жилой комплекс на Балаклавском проспекте оставался последним жилым долгостроем АО «СУ-155» в Москве, не введенным в эксплуатацию. Всего в столице было выявлено шесть недостроенных домов обанкротившейся компании. Права всех дольщиков и пайщиков восстановлены», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.​

Она добавила, что была решена одна из самых сложных и проблемных задач столичного долевого строительства.

В трех корпусах, вместимость которых составляет 683 квартиры, предусмотрели подземную парковку на 346 машино-мест. После того, как ЖК введут в эксплуатацию, права 389 пайщиков-физических лиц будут восстановлены. Передача квартир пайщикам начнется в скором времени. Объекту уже присвоили почтовый адрес: Балаклавский проспект, дом 15.

В 2008 году было выдано первое разрешение на строительство объекта. Работы остановили из-за банкротства АО «СУ-155». Заканчивала стройку структура Банка Дом.РФ – ООО «РК Строй».