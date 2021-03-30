РИАМО - 30 мар. Завершен предварительный отбор конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России» на интернет-платформе «Живоенаследие.рф», сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Конкурс проводится при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства. Проект соберет информацию об объектах, традициях, именах, памятных датах, позволит узнать о новых достопримечательностях нашей страны, формируя маршруты для путешествий.

В список включаются известные имена и объекты, интересные для туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе.

От Московской области предварительно отобраны следующие проекты: «Дубовый кофе» (кофе из желудей по Звенигородом); битки «Серпуховские» с луком; «Луховицкий огурец»; Серпуховская помадка «Сказание о земле Серпуховской»; «Новый Иерусалим»; «Коломенский трамвай»; «Дединовские челны»; «Сенеж»; Серпуховский историко-художественный музей; Храм Рождества Богородицы и усадебный парк в селе Подмоклово; Владимир Храбрый; И. И. Лажечников.

С результатами предварительного отбора можно ознакомиться по адресу.

На платформе «Живоенаследие.рф» создана возможность для добавления и описания новых достопримечательностей силами участников сети краеведов, экспертов по туризму и культурному наследию, представителей креативных индустрий и туристического бизнеса, туристско-информационных центров, органов государственной власти и местного самоуправления.

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