РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Подольские тяжелоатлеты взяли золото и серебро на чемпионате Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, сообщается в группе «МУ СШОР «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

На выходных в Люберцах прошел чемпионат Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В чемпионате приняли участие 140 спортсменов из 12 городов Подмосковья.

Мария Николаева в весовой категории 64 кг заняла первое место, набрав в сумме двоеборья 164 килограмма. Ее подготовил тренер Владислав Малыгин. Вадим Чернышов в весовой категории 81 кг занял второе место, набрав в сумме двоеборья 280 кг. Тренер - Валерий Андрян.

Руководство МУ СШОР «Пахра» поздравило спортсменов с отличными результатами.