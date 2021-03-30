РИАМО - 30 мар. Загруженность столичных дорог вечером во вторник составила 8 баллов из 10 возможных, к 20 часам плотность движения спадет до 6 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация наблюдается в центре мегаполиса – на Кутузовском проспекте, Кадашевской набережной, улице Балчуг, Кремлевской набережной. Также пробки зафиксированы на Третьем транспортном кольце.

Заторы наблюдаются на северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

К 20 часам плотность движения спадет до 6 баллов, а к 21 часам – до 4 баллов.