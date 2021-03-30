РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 мар. Участники образцовых коллективов из Котельников стали лауреатами на международном арт-форуме, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Участники образцового коллектива «Ансамбль эстрадного пения «Серпантин» и вокальной студии «Веснушки» приняли участие в международном многожанровом арт-проекте «Остров счастья» - «Грани здоровья, улыбки и радости!», который проходил в городе Ялта.

Творческий форум объединил более 800 участников. Ребята из Котельников показали себя достойными конкурсантами, заняв почетное звание лауреатов I степени в номинации «Эстрадный вокал» (заочное выступление).

Вокалистов и руководителей коллективов Светлану Бородицкую и Ольгу Зализняк поздравили с достойными наградами.