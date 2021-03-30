РИАМО - 30 мар. В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев, который призван помочь сократить число брошенных животных, быстрее возвращать питомцев домой, если они потеряются, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Помимо законопроекта о регистрации домашних животных, который предложили депутаты Законодательного собрания Челябинской области, аналогичный документ готовят и в министерстве сельского хозяйства страны. Эти нормы могут сдерживать тех владельцев, которые хотят выбросить своих питомцев.

«Если две нормы сравнивать, то, конечно, норма Минсельхоза жизнеспособнее выглядит, потому что регистрация регламентируется у нас законодательством о ветеринарии, а коллеги из Челябинской области почему-то предлагают править закон «Об ответственном обращении с животными», который к регистрации никакого отношения не имеет», – сказал Бурматов в эфире Радио Sputnik.

Он подчеркнул, что законопроект, над которым работает министерство сельского хозяйства, должен быть внесен в Госдуму осенью.

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