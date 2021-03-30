РИАМО - 30 мар. Подмосковная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя региона, его обвиняют в контрабанде наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«По версии следствия, злоумышленник совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2019 году осуществили контрабандную поставку наркотиков синтетического происхождения в целях их последующего сбыта в Московском регионе», – говорится в сообщении.

Злоумышленника обвиняют по частям третьей и четвертой статьи 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств», а также по части третьей статьи 30 УК РФ и по частям четвертой и пятой статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков».

Обвиняемого задержали в ноябре 2019 года во время получения международного почтового отправления. Из незаконного оборота удалось изъять порядка 1,5 кг. наркотических средств.

Уголовное дело направили в Московский областной суд для рассмотрения по существу.