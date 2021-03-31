В подмосковный Егорьевск туристы приезжают, чтобы увидеть коллекцию диковин в Егорьевском историко-художественном музее, который называют визитной карточкой города. В 2010 году он вошел в 30-ку лучших провинциальных музеев Европы. В его коллекции более 10 тысяч удивительных предметов русской старины, которые создатели музея представили интерактивно. Обозреватель РИАМО провела день в музее и узнала, где можно загадать желание, узнать тайное предсказание и из какой рюмки не стоит пить.

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Атмосфера праздника

Если бы Егорьевский музей находился в Великобритании, то назывался бы музеем промышленности и дизайна, так как в его коллекции не только предметы из стекла, шитье, кость, дерево, но и продукция промышленных предприятий России конца 18 – начала 20 века.

Коллекцию собирал местный фабрикант и меценат Михаил Бардыгин. Именно он в 1911 году открыл музей в здании фабричной библиотеки. Свою коллекцию он мечтал разместить в отдельном здании. Для этого он даже заказал проект у архитектора Щусева – башню в семь этажей с бойницами, которую увенчивала статуя Георгия Победоносца на коне.

Однако реализовать этот проект помешали Первая мировая война и Октябрьская революция.

Собственное здание – особняк купца Никитина – музей получил только в 1989 году, но открылся лишь спустя 10 лет – в 1999-м. Для реставрации здания и создания музея пригласили дизайнера Евгения Розенблюма. Он задумал поместить вещицы и диковины, которые в основном предназначались для пышных торжеств, в атмосферу праздника. Так появилась парадная лестница, каминный зал, расписные стены и потолок, украшенные гуслицкой росписью.

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Как в русских сказках

Самый красивый зал музея – каминный, оформленный в духе палат царя Алексея Михайловича. Здесь русские узоры перекликаются с орнаментом гуслицкой росписи – создается ощущение, что ты попал в русскую сказку.

В этом зале встречают высокопочтенных гостей города и устраивают праздники – Масленицу, Пасху, капустные вечерки, рождественские вечера.

До пандемии здесь накрывали столы, которые напоминают боярские, и устраивали чаепития с сушками, сухарями и мармеладом.

Первое, что бросается в глаза – камин со скульптурой архангела Михаила. Как рассказывает экскурсовод, для музея это имя знаковое. Во-первых, собирателя коллекции звали Михаил Бардыгин, во-вторых, бывший глава Егорьевского района, который передал здание музею, - Михаил Лавров, а в-третьих, первого внука директора музея назвали тоже Михаилом.

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Щи из самовара и подносы из картона

Помимо фольклорных праздников, в музее проходят временные выставки. Например, выставка самоваров из коллекции Михаила Бардыгина, где представлен самовар-кухня. Оказывается, первые самовары служили не для чая, а для приготовления еды и были с двумя секциями – для каши и для щей, а топились дровами.

Здесь же можно узнать, что первые жостовские подносы были сделаны из картона папье-маше.

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Стеклянная мухоловка и опасная рюмка

Осмотр экспозиции начинается со второго этажа, где представлено стекло. На выставке можно увидеть имитацию фарфора – молочное стекло, цветное ломоносовское стекло, хрусталь, посуду с гравировкой и многое другое.

Музей несколько раз становился победителем конкурса грантов «Меняющийся музей в меняющемся мире». Благодаря этому удалось сделать светоакустическую экспозицию в зале стекла «Феерия света», провести выставку «Британский след», выпустить альбом о музее – «Егорьевские диковины» и многое другое.

Среди музейных диковин – стеклянный колпак-мухоловка, на дно которого ставили блюдце со сладкой водой, чтобы приманить муху, двухсторонние стопки-графин, кубок-флейта, куда входит бутылка шампанского с надписью: «Пан или пропал», из которого любили выпить гусары.

Также из необычного – урановая рюмка, мода на которые появилась, когда открыли радоновые ванны на горных источниках. Создатели такой посуды думали, что вода обогатится радоном, но в итоге люди травились.

Здесь же – бутылка с изображением мух, созданная с целью отвадить любителя выпить от алкоголя, а также рюмки без ножек, из которых принято было пить за здоровье императора.

С помощью специальных технологий экспозиция светится в темноте – датчик срабатывает на движение рук. Для детей в этом зале проводятся театрализованное представление «Тайны страны Стекляндии».

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Кружки-шутихи и фарфоровое меню

Следующий зал посвящен керамике. Здесь можно увидеть разноцветную гжель, например, «дырявый» кувшин без отверстия в середине, кружку-шутиху с дырочками, которая уже стала местным сувениром – пить из нее можно, если закрыть определенные дырочки; масленки-шутихи в виде курицы, которые когда-то подавали ради смеха – гости тыкали в них вилкой.

Из необычного здесь – фарфоровая икона с завода Корниловых, который по дизайну опережал даже императорский фарфор, вазочка с крышкой с отверстиями для благовоний, меню на фарфоровой подложке от короля фарфора Кузнецова.

В качестве интерактива в этом зале предлагают почувствовать себя художником – с помощью «волшебной» кисточки можно познакомиться с разными стилями, которые представлены в этом зале.

Еще один заметный предмет – напольные часы, которым 200 лет. Когда они отбивают очередной час, сотрудники музея загадывают желания, которые сбываются.

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Песня для Валентины Толкуновой

Экспозиция музея такая большая, что здесь можно провести целый день. Например, послушать песнопения старообрядцев в зале иконописи и медного литья. Здесь рассказывают о переписывании книг, которое было распространено в Гуслице. Рукописный орнамент повторить сложно и теперь, а петь по крюкам вместо нот нужно еще поучиться.

В музее также рассказывают, как Валентина Толкунова долго стояла у старообрядческой книги и наконец запела – разгадала механизм песнопения.

Чтобы возродить гуслицкую роспись, в музее бесплатно обучили 150 человек, которые сегодня изображают этот орнамент на сувенирах.

В этом же зале – коллекция сундуков из Великого Устюга, который славился этим промыслом, а также интерактивная викторина, где можно узнать о том, для чего предназначались те или иные предметы.

Для тех, кому и этого покажется мало – предсказание от известного московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши.

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Лавочка для флирта и кокошник «на рождение детей»

Один из залов посвящен текстилю и головным уборам. Здесь можно увидеть кокошники, кички и другие головные уборы, а также узнать, что шишки на свадебном кокошнике олицетворяли количество детей. Если у женщины рождались дети благополучно, то кокошник сохраняли для других девушек в семье, а если нет, то его выбрасывали как несчастливый.

Здесь же стоит лавочка для флирта на дистанции, актуальная и в наши «пандемийные» дни, а тогда молодой девушке просто неприлично было сидеть слишком близко к ухажеру.

В музее можно увидеть и редкие, необычные иконы. Среди них – Христофор-Псеглавец, которой 400 лет, на ней изображен святой с песьей головой; огромных размеров икона «Страшный суд» и икона для путешественников с библейскими событиями, которые привозили паломники со Святой земли.