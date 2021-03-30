РИАМО - 30 мар. Боец спецподразделения получил ранение во время штурма дома в Мытищах, где мужчина открыл стрельбу по правоохранителям, сообщает ТАСС.

«Сотрудник спецназа получил огнестрельное ранение в ногу», - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент жизни силовика ничего не угрожает, он доставлен в больницу. В операции участвуют спецподразделения Росгвардии «Рысь», «Булат» и «Зубр».

Инцидент произошел в поселке Вешки в Мытищах. Ранее оперативники пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином, после чего он открыл стрельбу. К месту происшествия стянули дополнительные силы.

По факту посягательства на жизнь правоохранителей Следственный комитет РФ возбудил в отношении 61-летнего мужчины уголовное дело.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>