РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 мар. Предприятие МУЖКП «Котельники» выполнило уборку на территории производственных объектов города, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Весна – время года, которое у многих ассоциируется с наведением порядка, уборкой накопившегося за зиму мусора, восстановлением эстетического облика города.

Достойный уровень содержания производственных объектов, таких как центральные тепловые пункты, канализационные насосные станции и водозаборные узлы, является визитной карточкой любого коммунального предприятия.

Уборкой территории таких объектов занялись МУЖКП «Котельники». Сотрудники предприятия, по мере таяния снега, ежедневно очищают дороги и проходы к зданиям от наледи, убирают мусор на территории предприятия.

Регулярная уборка закрепленной территории, направленная на поддержание порядка и эстетического внешнего вида зданий коммунальной инфраструктуры городского округа Котельники, обеспечит наиболее комфортное пребывание горожан вблизи расположения данных объектов.