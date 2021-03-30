РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Четверо подольских спортсменов победили в областных соревнованиях по фигурному катанию среди детей и подростков, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В минувшие выходные, 27 и 28 марта, в Ледовом дворце «Витязь» прошли соревнования Московской области по фигурному катанию среди мальчиков и девочек 6-12 лет, юношей и девушек 11-17 лет.

Ребята из спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» под руководством тренера Екатерины Переходовой показали отличные результаты. Так, I место заняли Никита Кудинов и Варвара Гарибян, а II место - Елисей Франчук. Также I место завоевали София Пехтелева и Софья Потапова.

Юных фигуристов поздравили с заслуженными наградами и пожелали дальнейших побед.