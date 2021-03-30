РИАМО - 30 мар. В столичном районе Южное Тушино начался капитальный ремонт моста «Тушинский ДК», ведется демонтаж на проезжей части объекта, расположенного над рекой Сходня на Фабричном проезде, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты заменят балки низового пролетного строения, отремонтируют бетонные поверхности устоев, укрепят откосы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию, уложат новый асфальт. Вместо железобетонного отбойника установят металлический трансбарьер.

Работы пройдут в два этапа. Для проведения первого полностью закрыта половина моста с направлением движения в сторону 4-го микрорайона Сходненской Поймы. Движение транспорта организовано по одной полосе в каждом направлении. На дорогу нанесли временную разметку, установили предупреждающие знаки.

Для пешеходов остается открытым тротуар на противоположной половине моста и организованы два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах сооружения. Работы планируют завершить летом 2021 года.