РИАМО - 30 мар. Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) с апреля по июнь текущего года проведет информационную кампанию «Хочу работать», сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Кампания направлена на популяризацию деятельности студенческих отрядов и повышение уровня информированности населения о такой деятельности.

Организация временной занятости молодежи путем формирования студенческих отрядов является одним из эффективных механизмов получения практического опыта в период обучения.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» – крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тыс. молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.