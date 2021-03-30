РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Ученики детской музыкальной школы №2 стали победителями XII Международного фестиваля - конкурса «Радуга мира», сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Вокальный ансамбль Joy Teens стал лауреатом первой степени в номинации «Вокальное творчество».

Эрик Тахмазян также стал лауреатом первой степени в номинации «Вокальное творчество. Соло».

Жюри отметило и работу преподавателя юных исполнителей. Наталья Лапшина получила благодарственное письмо за высокий профессионализм.