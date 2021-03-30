РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Власти подмосковного Подольска объяснили, почему во время отопительного сезона 2020-2021 года систематически отключали отопление в домах микрорайона Силикатная-2, сообщил депутат горсовета Михаил Чириков.

Чирикову пришел ответ первого заместителя главы администрации Подольска Владислава Лукьяненко по поводу систематического отключения отопления в микрорайоне Силикатная-2 в отопительном сезоне 2020-2021 года.

Из ответа следует, что во время отопительного сезона проводились работы по регулировке и наладке гидравлического и теплового режима на тепловых сетях котельной ООО «Радуга-Хит». Также выявили локальное технологическое нарушение на внутриквартальной теплотрассе, которое специалисты МУП «Подольская Теплосеть» своевременно устранили.

По окончании отопительного сезона в межотопительный период МУП «Подольская теплосеть» совместно с ООО «Радуга-Хит» проведут обследование тепловых сетей и гидравлические испытания повышенным давлением. По результатам примут решение об объеме необходимого ремонта и его финансировании.

Тепловые сети котельной ООО «Радуга-Хит» застройщиком микрорайона Силикатная-2 ЗАО «Подольский домостроительный комбинат», согласно договору застройки, не были переданы в муниципальную собственность и далее в связи с введением в отношении ЗАО «ПДСК» процедуры банкротства находились в банкротной массе предприятия, а также должным образом не обслуживались.

В ходе подготовки к зимнему отопительному сезону 2020-2021 годов администрация округа обеспокоилась состоянием тепловых сетей микрорайона и приняла их в муниципальную собственность на баланс единой теплоснабжающей организации МУП «Подольская теплосеть». Специалисты теплосети провели гидравлические испытания на тепловых сетях микрорайона, сделали локальный ремонт трубопроводов и запорной арматуры.

Чириков подготовит депутатский запрос в совет депутатов Подольска, главе округа и губернатору Подмосковья для изыскания необходимых денежных средств на капитальный ремонт тепловых сетей в микрорайоне Силикатная-2.