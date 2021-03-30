РИАМО - 30 мар. Житель поселка Вешки в Мытищах с 10 утра не может попасть с детьми домой из-за спецоперации, передает корреспондент РИАМО.

По словам мужчины, он сам живет в другом конце улицы, но правоохранители все равно не пускают его.

«Я сам, как охотник, понимаю, что если там стрелковое оружие, то шальная пуля на 2-3 километра может прилететь», – сказал мужчина.

При этом он отметил, что не знаком с мужчиной, который устроил перестрелку.

В поселке Вешки в Мытищах во вторник проходит специальная операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по силовикам. Ранее оперативники пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином, после чего он открыл стрельбу.

СК возбудил в отношении 61-летнего мужчины дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>