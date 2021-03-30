РИАМО - 30 мар. В столице прошел финал второго хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack, его участниками стали 60 команд, 10 победителей выбрало жюри, сообщается на сайте мэра Москвы.

Участники решали задачи, которые им предложили российские туристические компании и сервисы, в течение 30 часов. Финал проходил 27-28 марта.

«Хакатон, посвященный цифровизации туротрасли, мы проводим второй год подряд. Он помогает городу и игрокам рынка найти оптимальные решения для конкретных повседневных задач. А для разработчиков это возможность заявить о себе, привлечь внимание потенциальных заказчиков и инвесторов. Такой формат интересен каждой из сторон, интерес к мероприятию растет», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что количество регионов РФ, которые представляли участники мероприятия, выросло до 16 .

Председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева отметила, что на текущий момент в основе практически любого успешного турпродукта и сервиса лежат цифровые решения.

Тенденция, по словам Проничевой, усилилась после пандемии. Хорошей отправной точкой для будущих проектов в travel-tech-сфере, способных сказаться на дальнейшем развитии туризма, являются те решения, которые удалось получить в рамках хакатона.

В рамках мероприятия финалистам предлагалось придумать алгоритм для интеграции турсервиса Russpass с сайтами-партнерами. Команды придумывали решение, позволяющее улучшить процесс планирования или поиска туристических развлечений, создавали сервис персонализированных предложений для сайта туроператора и модуль в приложении авиакомпании для того, чтобы планировать путешествия самостоятельно.

Помимо этого, командами разрабатывалось ПО для исследования аудитории в музее, приложение для мобильных с 11-ю тематическими разделами для Политеха, создавался сервис для улучшения клиентского опыта гостей отеля «Метрополь».

Победителя по своей задаче определил каждый из партнеров, обладателями дополнительного приза стала команда Mountain Heads, ее выбрали зрители. Ей достался сертификат на путешествие от Russpass.

Хакатон не обошелся и без образовательной программы, включившей в себя бизнес-игру, а также выступления на темы цифровизации отрасли и новых технологий представителей индустрии туризма и гостеприимства.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко сказал, что столица заинтересована в том, чтобы в сфере туризма развивались сервисы и создавались новые продукты.

Он добавил, что благодаря начинающим и опытным ИТ-разработчикам, которые были собраны на одной площадке, удалось получить свежие идеи, а лучшие из них – можно применить на практике.