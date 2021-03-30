РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Подразделения Люберецкого отдела вневедомственной охраны обеспечивают безопасность более 800 объектов и 5 тыс мест проживания и хранения имущества граждан, находящихся на территории обслуживания - это Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, сообщили в ведомстве.

Лето – трудовая пора для воров-домушников. Когда большинство граждан отправляются в отпуск, на дачи или, по крайней мере, на шашлыки за город, самое время активизироваться криминальным элементам. В 2020 году в период с мая по сентябрь на территории обслуживания было совершено более 200 преступлений имущественной направленности (квартиры, дома, частные строения). Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны имеют колоссальный опыт в обеспечении охраны имущества граждан.

До настоящего времени ни один объект недвижимости, находящийся под такой защитой, не был не только ограблен, но даже вскрыт. Воры даже не рискнули: увидели, что имущество охраняется Росгвардией и вовремя сообразили, лезть - себе дороже.

Для сохранности имущества не нужно выдумывать хитроумные тайники. Профессиональные воры прекрасно знают про них и будут в первую очередь искать там. Ничто не защитит квартиру или дом лучше, чем сигнализация.

Как устроена схема защиты жилья, которую организует вневедомственная охрана? Здесь самое главное - оперативное реагирование наряда на сообщение о срабатывании охранной сигнализации. Как только поступил сигнал тревоги, дежурный направляет группу задержания. Бойцы получают всю необходимую информацию: какой извещатель сработал, на каком этаже находится квартира, как расположены окна. Компьютер просчитывает даже варианты путей возможного отхода преступников.

За дополнительной информацией необходимо обращаться по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом №15А, телефон: 8(495)554-75-52, 8(495)554-54-07, сайт: http://luberovo.ru.