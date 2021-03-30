РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 мар. Во вторник на заседании Общественной палаты городского округа Щелково был заслушан отчет о ее деятельности за 2020 год, члены палаты за отчетный период приняли участие более чем в 600 различных мероприятий, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Во взаимодействии с муниципальными органами власти и учреждениями было проведено 277 мероприятий. Во взаимодействии с органами власти и Общественной палатой Московской области – 138. Организовано собственными силами и по обращениям граждан – 216» - сказал член Общественной палаты округа Виталий Новицкий.

За отчетный период в Общественную палату поступило более 100 обращений от граждан, большая часть из которых обрабатывалась онлайн в связи с пандемией.

Палатой проведено 98 мероприятий общественного контроля по разным направлениям: ЖКХ – 50%, доступная среда – 20%, здравоохранение – 20%, образование – 7%, культура – 3%. На фоне пандемии коронавируса был проведен ряд крайне важных рейдов по аптекам городского округа, во время которых отслеживались цены и наличие лекарств.