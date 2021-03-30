РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Восьмилетний воспитанник клуба «РОДЪ» Денис Канаев из Люберец завоевал золотую медаль на турнире по тайскому боксу в Домодедове, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Турнир «Открытый Кубок Варяга по тайскому боксу» среди детей собрал 350 спортсменов из 11 городов России. Он состоялся в подмосковном Домодедове. Люберцы на соревнованиях представлял Денис Канаев.

«Восьмилетний воспитанник спортивного клуба «РОДЪ» Денис Канаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 26 кг на турнире «Открытый Кубок Варяга по тайскому боксу» среди детей. Поздравляем Дениса и его тренеров с победой и желаем новых спортивных вершин», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что юный боксер занимается в спортивном клубе «РОДЪ» под руководством опытных тренеров Александра Сидорина и Никиты Кочеткова 3 года и уже является победителем областных и московских открытых турниров.