РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Подростка, пропавшего в деревне Матвеевское подмосковного Подольска, нашли живым, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Никита Кечеруков 28 марта ушел из дома, расположенного в деревне Матвеевское микрорайона Львовский, и пропал. Его поисками занимались сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время подростка нашли. Он жив. УМВД России по городскому округу Подольск благодарит всех за оказанную помощь.