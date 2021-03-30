РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Юные спортсмены из городского округа Люберцы завоевали 24 медали на соревнованиях первенства Московской области по карате в Солнечногорске, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Спортсмены Федерации карате городского округа Люберцы из клубов «Держава» и «Электрон» приняли участие в первенстве Московской области по карате среди юниоров, юниорок и девушек 14-20 лет. Первенство состоялось 27 марта в подмосковном Солнечногорске.

«Наши спортсмены завоевали пять золотых, пять серебряных, три бронзовые медали в отборочном этапе первенства. Одновременно победы были и на Кубке Московской области - три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей. Поздравляем ребят и их родителей с успешным выступлением! Желаем успехов в предстоящих соревнованиях», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что каратисты Люберец сделали все возможное и получили право защищать честь родного города в составе сборной Московской области на первенстве России по карате, которое пройдет с 14 по 19 апреля в Омске.