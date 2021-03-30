РИАМО - 30 мар. Более 550 тыс. человек посмотрели онлайн-программу ежегодной акции «Ночь театров», которая состоялась в Москве в ночь с 27 на 28 марта, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Более 130 городских культурных учреждений подготовили спектакли, экскурсии, лекции, мастер-классы и открытые встречи. Около 30 мероприятий можно было посмотреть в прямом эфире в соцсетях площадок-участников и на других ресурсах.

«Ночь театров» популярна у москвичей самых разных возрастов. Акция объединяет тысячи поклонников театрального искусства. Только онлайн-трансляции в этом году посмотрели больше 550 тыс. человек», – сказала заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В число самых популярных онлайн-программ вошли постановка «Синяя птица» в «Электротеатре Станиславский» и экскурсия по театру, выступление театра «Балет Москва» в культурном центре «Вдохновение», а также спектакль «Свидание в Москве» на сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Кроме того, большой интерес вызвали трансляции мастер-класса художественного руководителя «Геликон-оперы» Дмитрия Бертмана, экскурсии худрука «Театриума на Серпуховке» Терезы Дуровой и мастер-класса театра танца «Гжель».

Также в театре «Геликон-опера» во время проведения акции продолжал работать мобильный пункт вакцинации от Covid-19. Среди тех, кто привился тем вечером, — фронтовик и заслуженный артист РСФСР Виктор Рухманов.