РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Для учащихся лицея №1 подмосковного Подольска провели экскурсии на очистные сооружения МУП «Водоканал», сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В МУП «Водоканал» в рамках сотрудничества с лицеем №1 прошли две ознакомительные экскурсии для школьников 5-х и 7-х классов во время весенних каникул. Так, для пятиклассников прошло занятие по изучению добычи и состава подземной воды городских источников питьевого водоснабжения. Заинтересованные ребята проверили свою воду на жесткость, фтор и хлор.

Для семиклассников провели практический урок по гидробиологическому анализу. Они познакомились с этапами очистки сточной воды, узнали, что вода проходит несколько этапов очистки: механическую, биологическую, обеззараживание. Отобрали пробы и изучили свойства активного ила. Учебную группу на экскурсии сопровождали технологи очистных сооружений и начальник испытательного центра Юлия Марушко.