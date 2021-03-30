30 марта в элитном подмосковном поселке Новые Вешки мужчина открыл стрельбу по силовикам, которые пришли к нему с проверкой – стрелок подозревается в незаконном обороте оружия. Хозяин забаррикадировался в доме и оказал отчаянное сопротивление спецназу, отпустив находившихся с ним вместе родственников. По данным СМИ, мытищинский стрелок – бывший владелец автосервиса и ЧОПов. Что известно об инциденте на данный момент, читайте в материале РИАМО.

Обстрел и гранаты

Сообщения о стрельбе в подмосковном поселке Новые Вешки городского округа Мытищи появились во вторник днем, 30 марта.

Как рассказали в МВД, сотрудники полиции и ФСБ пришли с проверкой в дом жителя Подмосковья 1960 года рождения из-за подозрений в незаконном обороте оружия.



«Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты», – сообщила СМИ начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Из-за стрельбы никто не пострадал. К месту происшествия стянули дополнительные силы правоохранителей, вокруг дома выставили оцепление.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Life Shot, видно группу вооруженных бойцов в защитном обмундировании. К месту происшествия не пропускали никого, включая местных жителей. Их призвали не выходить из своих домов.

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Взрыв и штурм дома

Вскоре мужчина отпустил из дома двух взрослых и ребенка – по данным источника ТАСС, это его жена, дочь и внук. В СМИ появились сообщения о том, что вместе со стрелявшим остался его зять. Однако Следственный комитет опроверг эту информацию: по официальным данным, стрелок находится в доме один.

Силовики с помощью мегафона уговаривали мужчину сдаться, однако тот не пошел на контакт.

Около 13:40 начался штурм коттеджа. По данным источника ТАСС, операция оказалась затруднена из-за сложной планировки дома и серьезного сопротивления, которое оказал 61-летний мужчина. В частности, он устроил взрыв, из-за которого в помещении начался пожар. Очевидцы сообщили о черном дыме над домом и звуках выстрелов.

В 15:20 поступило сообщение о том, что бойцы спецназа вошли в дом. На момент публикации материала злоумышленник не был задержан.

Как сообщает Life Shot, к дому приехал сын стрелка, он по громкоговорителю уговаривает его сдаться.



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Вплоть до пожизненного

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Минимальное наказание по этой статье – 12 лет заключения с ограничением свободы до двух лет, также стрелку может грозить пожизненное заключение.

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Что известно о мытищинском стрелке

По данным СМИ, стрелок из Мытищ – бывший владелец автосервиса и охранных предприятий, гендиректор торгово-строительной фирмы Владимир Барданов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, мужчина находился в федеральном розыске, а возможно, он был судим ранее. На него официально зарегистрировано шесть единиц оружия: по данным РЕН ТВ, это винтовки, ружье и пистолет.

По сообщению РИА Новости, у стрелка имеется долг перед налоговыми органами на 148 тысяч рублей.

Портал «Лайф» также сообщает о том, что мужчина владеет большой территорией с вольерами для животных. По данным издания, среди его питомцев есть даже медведь.

Отметим, что Новые Вешки – поселок с элитным жильем и охраняемой территорией. Стоимость недвижимости в нем начинается от 50 миллионов рублей.