РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 мар. В Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи к концу лета текущего года планируют завершить третий этап благоустройства, в ходе работ оборудуют лыжероллерную трассу протяженностью 1,5 км с пунктом проката спортинвентаря, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

Во вторник в рамках выездного совещания Юров проверил ход подготовительных работ и обсудил с руководителем Объединенной дирекции парков Балашихи Александрой Медведевой и представителем подрядной организации концепцию третьего этапа благоустройства парка.

«На сегодняшний день партерная часть Пестовского парка полностью благоустроена. Здесь есть зона отдыха для детей, спортивная зона, кафе, пункт проката. Наша главная задача в этом году – провести благоустройство лесной части парка – порядка 30 га, которую в прошлом году очистили от сухостоя. Там будет проложена лыжероллерная трасса с пунктом проката протяженностью 1,5 км. С одной стороны, это небольшая трасса, но с другой, она позволит заниматься и детям, и взрослым», - сказал Юров.

Он добавил, что в ходе третьего этапа также сделают прогулочную зону, необходимое мощение, проведут наружное освещение, высадят деревья, установят дополнительный туалет, огороженную площадку для выгула собак.

«Всего на эти цели выделено порядка 80 млн рублей. Все работы планируем завершить к концу лета текущего года», - подчеркнул Юров.

По словам Медведевой, в настоящий момент идет финальная подготовка к третьему этапу, а основные работы планируют начать в середине апреля.

«С Пестовским парком мы работаем уже третий год. Готовимся к третьему этапу. Вся партерная зона, а это 8 га, уже благоустроена. Единственное - был запрос от молодежи на создание скейт-парка и памп-трека. Надеемся, что они появятся в партерной зоне около спортивного ядра уже в середине июня. К этому времени планируем открыть и кафе», - добавила Медведева.

С 2018 года в Пестовском парке проведена масштабная реконструкция по программе «Парки Подмосковья». На его территории оборудованы спортивные и детские площадки, сцена с амфитеатром и фуд-корт. На территории появились дорожки и тропинки, ограждения и освещение.

Концепция парка максимально приближена к природной среде: большинство построек и малых архитектурных форм выполнено из дерева, что позволяет им органично вписываться в пространство.