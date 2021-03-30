РИАМО - 30 мар. Житель загородного дома в поселке Вешки в Мытищах, который ранее открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии, МВД и ФСБ, содержит на своем дачном участке диких животных, среди которых есть медведь, тигры и рысь, передает ТАСС.

О дачном зоопарке рассказал один из соседей. По его словам, мужчина, который устроил стрельбу, построил дом 10-15 лет назад, но с соседями особо не общался и контактов не поддерживал. По словам соседа, на участке находится личный зоопарк.

«Слышали, что у него тигры есть, медведь, рысь, ну и коровы пасутся», – сказал мужчина.

По словам очевидца, сейчас соседние дома эвакуировали, а также перекрыли дорожное движение.

СК возбудил в отношении 61-летнего мужчины уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству и, возможно, ранее был судим. Открыл стрельбу он, когда полицейские пришли провести обыск по факту незаконного хранения оружия.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>