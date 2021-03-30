РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. В поселке Пироговский городского округа Мытищи построят комплексную поликлинику для взрослых и детей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новая поликлиника появится на улице Советской, участок 2. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену. Основной задачей нового медучреждения станет предоставление современных условий труда для врачей, а также создание комфортной и безопасной инфраструктуры для посетителей.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта. Завершить строительство и ввести новый объект здравоохранения в эксплуатацию планируется в 2023 году», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.