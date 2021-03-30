РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В гинекологических отделениях Подольского роддома делают плановые и экстренные малоинвазивные гинекологические операции с помощью эндоскопического оборудования через проколы в брюшной полости, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В 1-м и 2-м гинекологических отделениях Подольского родильного дома значительно расширился перечень проводимых операций. Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Московской области оказывается в рамках реализации национального проекта президента «Здравоохранение».

Щадящая технология, современное эндоскопическое оборудование и профессионализм врачей позволяют оперировать пациентов в экстренном и плановом порядке бескровно, через небольшие проколы. Послеоперационный период и восстановление протекают гораздо быстрее и проще.

Важно, что при таком виде оперативного вмешательства у женщины в будущем есть все шансы забеременеть и выносить ребенка.