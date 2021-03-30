РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») представил более десятка вакансий на специализированной ярмарке, самыми востребованными стали монтажник, слесарь и технолог, сообщает пресс-служба предприятия.

На ярмарке представили вакансии электрогазосварщика, фрезеровщика, кладовщика, инженера-испытателя, экономиста, токаря, монтажницы радиоэлектронной аппаратуры, слесаря механосборочных работ (сборка радиоэлектронной аппаратуры), оптика, инженера-технолога (механическая обработка деталей), контролера слесарных и станочных работ.

Наиболее востребованными оказались такие профессии, как монтажник, слесарь и технолог. Менеджер по развитию персонала отдела управления персоналом ЦНИИТОЧМАШ Светлана Широкова провела консультации и дала рекомендации по составлению резюме, ответила на вопросы будущих соискателей. На собеседование пригласили несколько человек, в том числе претендента на рабочее место склейщика в отдел материаловедения и химика-технолога.

С требованиями к соискателям можно ознакомиться на сайте ЦНИИТОЧМАШ. Резюме можно отправлять на электронную почту: hr@cniitm.ru. По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в отдел управления персоналом по телефону: +7(495)249-49-99, добавочный номер 2069.