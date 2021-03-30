РИАМО - 30 мар. Выстрелы и хлопки, похожие на взрывы, слышны возле частного дома, где забаррикадировался мужчина, устроивший перестрелку с силовиками в Мытищах, передает корреспондент РИАМО.

Часть поселка Вешки заблокирована сотрудниками полиции. Бойцы в бронежилетах и касках перекрыли территорию в районе дома.

На дорогах стоят полицейские автомобили. За оцепление никого не пускают.

Силовики штурмуют дом мужчины уже несколько часов. Над зданием виден дым.

Ранее оперативники пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином. После этого мужчина открыл огонь по сотрудникам МВД и ФСБ, а также кинул несколько гранат.

В отношении стрелка возбуждено дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>