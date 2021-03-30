РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Две команды из подмосковного Красногорска примут участие в областном этапе Всероссийской акции «Я гражданин России», сообщается на официальном сайте администрации горкруга.

В Красногорске подвели итоги муниципального этапа акции. Школьники муниципалитета представили социально значимые проекты 29 марта в гимназии №2. В этом году в конкурсе принимали участие дети из 12 школ. Было представлено 14 работ, по результатам отбора 8 из них вышли в финал. Основные номинации – финансовая грамотность, инженерно-технические и историко-культурные проекты. Всего на муниципальном уровне посоревновались более 700 школьников.

В состав жюри вошли представители администрации Красногорска, совета депутатов округа, общественных организаций.

По итогам защиты проектов Красногорск на региональном этапе в апреле представят команда технопарка «Кванториум» с проектом «Респиратор «Красногорск» и учащиеся Нахабинской гимназии №4, составившие календарь памятных дат «История поселка Нахабино в цифрах».

Кроме того, команда Ульяновской школы с краеведческим проектом «Азбука Красногорья», посвященным памятным местам и достопримечательностям родного города, уже является участником всероссийского этапа «Я гражданин России» по итогам патриотического конкурса «Отечество».