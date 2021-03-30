РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 мар. Водителям транспортных предприятий Королева вручили грамоты и дипломы за профессиональную работу, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник глава Королева Александр Ходырев встретился с водителями транспортных предприятий, работающих в городе. Глава пообщался с водителями и рабочими, осмотрел автобусы, проверил работу терминалов для карт «Тройка».

Также главе города показали, как проводится дизинфекция салонов автобусов, а директор филиала «Мострансавто» Павел Шишов рассказал, как организована работа парка в период пандемии.

«Я хочу всех вас поблагодарить за ваш самоотверженный труд в непростое время пандемии. От вас многое зависело и будет зависеть. Спасибо вам. С большим удовольствием вручаю вам награды», - сказал Ходырев.

Водители получили почетные грамоты и благодарности главы.